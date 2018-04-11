Укусов нет, а клещи есть! Курганцы сообщают о клещах в городском транспорте

Жители Кургана сообщают в соцсетях о первых клещах в черте города.

— Здравствуйте, курганцы. Спешу предупредить. Сегодня, 11.04.18, пока шла от дома на остановку и с остановки до работы, подцепила четырех клещей. На газоны нигде не заходила. Одного в автобусе на сидении увидела. Будьте осторожны и напишите обращение на сайте администрации с просьбой обработать газоны. Дети играют везде и могут пострадать, — пишет участница группы во «ВКонтакте» «Интересный Курган» Мария.

— Я месяц назад клеща сняла. Еще и тепла не было, — вторит ей другая участница этой же группы.

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе областного Роспотребнадзора, укусов клещей у жителей области на данный момент не зарегистрировано.

В ветеринарной клинике «Ветдоктор 45» рассказали, что животные с укусами этих паукообразных уже начали поступать.

— Вчера было зарегистрировано первое в этом году у нас обращение по подобному поводу. Клещ присосался к собаке. Советую всем владельцам домашних животных обрабатывать питомцев перед прогулкой специальными каплями, отпугивающими насекомых и клещей, или надевать ошейник, который также сможет защитить животное. Не выгуливайте собак в высокой траве. После прогулки осматривайте питомца, особенно тщательно — за ушами и в паху. Если увидели присосавшегося клеща, ни в коем случае не пытайтесь снять его своими силами. Это делается в ветеринарной клинике специальными инструментами. Если попытаться открутить клеща самостоятельно, он выделяет в кровь животного еще больше токсинов, — отметил ветеринарный доктор клиники «Ветдоктор 45» Александр Копин

Через укус искодового клеща животные могут заразиться пироплазмозом. Он проявляется вялостью животного, потерей аппетита, высокой, за 40 градусов, температурой тела, бурым или коричневым оттенком мочи и желтушностью слизистых оболочек, рассказали в ветклинике.