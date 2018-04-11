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Массовое пробуждение клещей напугало жителей Кургана
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Массовое пробуждение клещей напугало жителей Кургана 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Появление клещей напугало жителей Кургана, сообщения об обнаружении кровососов появились в соцсети.
По словам одной из жительниц города, четырёх клещей она сняла с одежды по дороге из дома на работу.
«На газоны нигде не заходила. Одного в автобусе на сидении увидела. Будьте осторожны. И напишите обращение на сайте администрации с просьбой обработать газоны. Дети играют везде и могут пострадать», — написала женщина.
Ещё одна горожанка рассказала, что её супруг заметил клеща уже дома.
В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что в Курганской области уже зарегистрированы первые общарещения от людей, которых укусили клещи.
«Всего на данный момент трое пострадавших, все взрослые. Двое — жители Кургана и один житель Макушино. В 2017 году от укусов клещей пострадали 4 106 человек. Укусы были зарегистрированы на всех муниципальных образованиях области. Первое обращение по поводу присасывания клеща в минувшем году было зафиксировано 10 апреля», — рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что Курганская область является неблагополучной территорией по заболеваемости инфекциями, передаваемыми клещами (клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз и др.). Наиболее эффективным способом профилактики специалисты называют вакцинацию.
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