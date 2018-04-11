Шеремет: незаконное подключение к газопроводам привело к гибели 2 тысяч человек

Несанкционированное подключение к газопроводам с 2005 по 2016 годы привело к гибели более чем двух тысяч человек. В это число входят не только те, кто осуществлял врезки, но и невиновные граждане, рассказал « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет

«По статистике, с 2005 по 2016 годы более двух тысяч россиян погибло при попытках осуществить несанкционированное подключение к газопроводам. Это не только те, кто осуществлял незаконные врезки, но и невиновные. Кроме того, несанкционированное подключение наносит колоссальный ущерб собственникам этих хозяйственных объектов», — сообщил Шеремет.

Также такие действия могут привести к возникновению пожаров и ухудшению экологической ситуации в регионе.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект «О запрете несанкционированного подключения к газопроводу», который предусматривает административное, а в случаях рецидива и уголовное наказание за такие врезки.

«Законопроект рассматривается с опозданием. Я полагаю, что его нужно принимать как можно скорее. Заложенные в документе санкции вполне соответствуют рискам для общества в случае незаконного подключения», — пояснил парламентарий.