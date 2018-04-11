Побег из бразильской тюрьмы закончился гибелью более 20 человек

В бразильском городе Белен при попытке бегства из тюрьмы погиб по крайней мере 21 человек. Большая часть из них были сообщниками заключенных, которые открыто напали на пенитенциарное учреждение «Санта Изабел», сообщает телеканал «360».

Вооруженные бандиты взорвали одну из стен, чтобы вызволить арестантов и облегчить им побег. Однако тюремные надзиратели открыли огонь. В результате перестрелки погибли заключенных и один надзиратель. Огнестрельные ранения получили пять охранников.

Сообщается, что побег был тщательно спланирован. Оружие было найдено у заключенных. Согласно сведениям Национального судебного совета Бразилии по состоянию на февраль 2018 года, в тюрьме находились 632 человека, хотя учреждение рассчитано на 432 заключенных.