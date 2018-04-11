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Жители ЮЗАО могут помочь пожилым людям из домов престарелых
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Жители ЮЗАО могут помочь пожилым людям из домов престарелых 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В ЮЗАО на площадке фестиваля «Пасхальный дар» пройдут мастер-классы по росписи яиц и декупажу, потом поделки передадут пожилым людям из домов престарелых. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«Фонд «Старость в радость» будет работать на площадках фестиваля два дня: 11 апреля — на Профсоюзной улице, и 13-го — на площади Революции. К стенду можно будет приносить вещи для бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых. Это могут быть новые футболки дедушкам, новые халатики бабушкам, мягкие сладости (зефир, пастила, диабетические сладости), товары для творчества», — сказала Алла Романовская, представитель фонда.
Сотрудники фонда проведут мастер-классы по росписи яиц, декупажу. И все, что посетители сделают во время фестиваля, потом передадут пожилым людям.
Также пройдет акция «Добрая почта», на которой можно будет написать в открытке пожелания и добрые слова бабушке или дедушке, проживающим в интернатах. Открытки затем доставят адресатам.
А попечитель фонда «Старость в радость» Родион Газманов с другими артистами будет оба вечера давать концерты в поддержку фонда.
Романовская добавила, что такой фестиваль дает возможность рассказать о помощи пожилым людям и привлечь больше людей к благотворительной работе.
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