Ещё
Под Красноярском пожилая женщина скончалась после нападения овчарки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Красноярском пожилая женщина скончалась после нападения овчарки 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 77-летней женщины в Назаровском районе Красноярского края, на которую напала немецкая овчарка, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Назаровском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти 77-летней женщины. … По предварительным данным, пожилая женщина проживала в одной половине дома, а во второй — ее дочь с семьей, которая держала немецкую овчарку. Между огородами имелся свободный проход. Вероятнее всего, собака напала на пожилую женщину в дневное время, когда родственники отсутствовали дома", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что по факту проводится проверка. Судмедэксперт после осмотра высказался о прижизненном характере травм. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
РИА Новости: последние новости
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Британка "отстегнула" нос в прямом эфире В Бельгии 96-летний священник получил год тюрьмы за разврат
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США517
200 человек погибли при падении самолета в Алжире14
Рубль продолжил безустанное падение340
США готовят новый удар по России700
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»80
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
02:44
Суд вынес приговор убившему жену актеру
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Самойловой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
01:00
Чехова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
00:23
С концерта Дубцовой эвакуировали зрителей
Шоу-бизнес
00:47
Панин ввел в заблуждение пользователей
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова незадолго до смерти отправила послание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение