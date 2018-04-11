Ещё
Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
После «единой реакции» Запада на отравление в Великобритании Сергея Сприпаля, высылки российских дипломатов Балканы становятся особо важным регионом. Россия ищет способы возмездия и смотрит на Балканы как на поле битвы в своей «политической войне», подчеркивают аналитики The New York Times.
Россия наращивает влияние и усиливает межэтническую напряженность в странах, которые надеются вступить в Евросоюз. Ее действия уже побудили Брюссель рассматривать перспективы расширения, о которых до этого, казалось бы, подзабыли. Вашингтон, в свою очередь, также пересматривает потенциальные угрозы для безопасности стран-членов НАТО, подчеркнула газета The New York Times.
После «единой реакции» Запада на отравление в Великобритании Сприпалей, высылки российских дипломатов, «Балканы становятся особо важным регионом», заявил изданию старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. «Россия ищет способы возмездия, которые являются асимметричными и при этом, обеспечивают Москву новыми возможностями… Россия смотрит на Балканы как на поле битвы в своей „политической войне“, — подчеркнул он.
»Русские пытаются воспользоваться ситуацией в той части Западной Европы, которая остается политически неблагополучной», — предупредил газету и бывший директор Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Чарльз Купчан.
«Ситуация напоминает Украину, когда Россия сначала согласилась, чтобы Киев двигался к присоединению к ЕС, затем передумала, в результате чего и возникла революция, подтолкнувшая Москву «аннексировать» Крым и посеять распри на востоке Украины», — подчеркивает NYT.
На Балканах конкуренция с Россией может стать причиной очередной волны нестабильности, которая все еще дает о себе знать со времен ожесточенной Боснийской войны 1992-95 годов, спровоцировавшей распад бывшей Югославии, добавило издание.
Босния и Герцеговина была «колыбелью Первой мировой войны, местом, где империи, а также этнические и религиозные группы сотрудничали и соперничали. До сих пор она остается хрупкой конструкцией, из-за коррупции, слабого руководства и этнической напряженности, которая уже стала отличительной чертой Балкан», — подчеркнула газета.
По мнению Купчана, Босния и Герцеговина — «одна из ключевых точек», которую Россия пытается использовать. Уязвимыми остаются и другие регионы, так например, президент Республики Сербской Милорад Додик продолжает настаивать на референдуме за независимость. Нестабильна ситуация и в Македонии, где отношения между этническими албанцами и этническими славянами остаются напряженными, не говоря уже о конфликте между Косово и Сербией, отметила NYT.
Опасаясь влияния России, ЕС уже разрабатывает перспективу членства для Боснии, а также Сербии, Черногории, Македонии, Албании и Косово в обмен на фундаментальные реформы. Однако как со стороны балканских стран, так и со стороны ЕС скептические настроения по этому поводу чрезвычайно велики, резюмировало издание.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Совет директоров «Русала» покинул еще один иностранец Авиакомпании получили предупреждение о возможных ударах по Сирии Жителя Твери осудили за публикацию флага с оскорблениями «всех и сразу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России652
Рубль продолжил безустанное падение190
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске10
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1107
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение