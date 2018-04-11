Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны

Россия наращивает влияние и усиливает межэтническую напряженность в странах, которые надеются вступить в Евросоюз . Ее действия уже побудили Брюссель рассматривать перспективы расширения, о которых до этого, казалось бы, подзабыли. Вашингтон, в свою очередь, также пересматривает потенциальные угрозы для безопасности стран-членов НАТО , подчеркнула газета The New York Times.

После «единой реакции» Запада на отравление в Великобритании Сприпалей, высылки российских дипломатов, «Балканы становятся особо важным регионом», заявил изданию старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. «Россия ищет способы возмездия, которые являются асимметричными и при этом, обеспечивают Москву новыми возможностями… Россия смотрит на Балканы как на поле битвы в своей „политической войне“, — подчеркнул он.

»Русские пытаются воспользоваться ситуацией в той части Западной Европы, которая остается политически неблагополучной», — предупредил газету и бывший директор Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Чарльз Купчан.

«Ситуация напоминает Украину , когда Россия сначала согласилась, чтобы Киев двигался к присоединению к ЕС, затем передумала, в результате чего и возникла революция, подтолкнувшая Москву «аннексировать» Крым и посеять распри на востоке Украины», — подчеркивает NYT.

На Балканах конкуренция с Россией может стать причиной очередной волны нестабильности, которая все еще дает о себе знать со времен ожесточенной Боснийской войны 1992-95 годов, спровоцировавшей распад бывшей Югославии, добавило издание.

Босния и Герцеговина была «колыбелью Первой мировой войны, местом, где империи, а также этнические и религиозные группы сотрудничали и соперничали. До сих пор она остается хрупкой конструкцией, из-за коррупции, слабого руководства и этнической напряженности, которая уже стала отличительной чертой Балкан», — подчеркнула газета.

По мнению Купчана, Босния и Герцеговина — «одна из ключевых точек», которую Россия пытается использовать. Уязвимыми остаются и другие регионы, так например, президент Республики Сербской Милорад Додик продолжает настаивать на референдуме за независимость. Нестабильна ситуация и в Македонии , где отношения между этническими албанцами и этническими славянами остаются напряженными, не говоря уже о конфликте между Косово и Сербией , отметила NYT.