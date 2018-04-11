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Минобороны Польши отказалось разжаловать «офицеров времен социализма»
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Минобороны Польши отказалось разжаловать «офицеров времен социализма» 

РИА Новости 51 минуту назад
ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши отказалось от идеи разжаловать офицеров и генералов, получивших звания во времена социалистической Польской народной республики, заявил глава ведомства Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
В конце марта президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о разжаловании офицеров и генералов времен ПНР (1952-1989).
"Я убежден, что дело уже закрыто решением президента Польской республики. Я уверен, что министерство национальной обороны не будет выходить с новым проектом", — сказал Блащак.
"С нашей стороны считаю дело закрытым", — добавил он.
Отвечая на вопрос о том, правда ли, что вместо закона о разжаловании теперь в польском руководстве есть идея ввести звание «генерал народного войска польского», министр рассказал, что его проинформировал о такой идее глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, но в неофициальной беседе.
Закон о разжаловании генералов и офицеров, перед тем, как на него наложил вето Дуда, приняли обе палаты польского парламента.
Документ был инициирован правительством Польши. Он предполагал возможность разжаловать до звания рядового, в том числе посмертно, военнослужащих, в частности, органов государственной безопасности ПНР.
Также закон должен был коснуться членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981–1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению «Солидарность». В числе генералов, которых мог коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский.
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