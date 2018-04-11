Минобороны Польши отказалось разжаловать «офицеров времен социализма»

В конце марта президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о разжаловании офицеров и генералов времен ПНР (1952-1989).

"Я убежден, что дело уже закрыто решением президента Польской республики. Я уверен, что министерство национальной обороны не будет выходить с новым проектом", — сказал Блащак.

"С нашей стороны считаю дело закрытым", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что вместо закона о разжаловании теперь в польском руководстве есть идея ввести звание «генерал народного войска польского», министр рассказал, что его проинформировал о такой идее глава Бюро национальной безопасности Павел Солох , но в неофициальной беседе.

Закон о разжаловании генералов и офицеров, перед тем, как на него наложил вето Дуда, приняли обе палаты польского парламента.

Документ был инициирован правительством Польши. Он предполагал возможность разжаловать до звания рядового, в том числе посмертно, военнослужащих, в частности, органов государственной безопасности ПНР.