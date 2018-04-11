Американского медиамагната Мердока заподозрили в нарушении норм ЕС

Инспекторы Еврокомиссии (ЕК) совершили рейд в лондонский офис компании 21st Century Fox, входящей в медиаимперию американского магната Руперта Мердока , в связи с подозрением о нарушении норм ЕС по конкуренции.

Рейд, о котором сообщается в среду, был совершен во вторник, 10 апреля. Инспекторы конфисковали документы и сделали копии компьютерных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельское издание газеты «Политико».

Официальный представитель Fox Networks Group, дочерней компании 21st Century Fox, заявил, что структура в полном объеме сотрудничает со следствием.

В ЕК отказались приводить названия государств и компаний, но подтвердили, что во вторник «в ряде стран ЕС прошли необъявленные проверки в организациях, занимающихся распределением медийных прав на освещение спортивные мероприятий и выдачу связанных с этим разрешений».

В заявлении Еврокомиссии говорится, что «эти организации могут нарушать европейские нормы в области конкуренции, которые запрещают картельные договоренности и другие запретительные бизнес— практики».

Подчеркивается, что инспекции являются предварительным шагом, который не может предвосхищать результатов расследования.

Согласно нормам ЕС по конкуренции, компании, уличенные в их нарушении? могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового оборота.