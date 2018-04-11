Ещё
Американского медиамагната Мердока заподозрили в нарушении норм ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Американского медиамагната Мердока заподозрили в нарушении норм ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Инспекторы Еврокомиссии (ЕК) совершили рейд в лондонский офис компании 21st Century Fox, входящей в медиаимперию американского магната Руперта Мердока, в связи с подозрением о нарушении норм ЕС по конкуренции.
Рейд, о котором сообщается в среду, был совершен во вторник, 10 апреля. Инспекторы конфисковали документы и сделали копии компьютерных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельское издание газеты «Политико».
Официальный представитель Fox Networks Group, дочерней компании 21st Century Fox, заявил, что структура в полном объеме сотрудничает со следствием.
В ЕК отказались приводить названия государств и компаний, но подтвердили, что во вторник «в ряде стран ЕС прошли необъявленные проверки в организациях, занимающихся распределением медийных прав на освещение спортивные мероприятий и выдачу связанных с этим разрешений».
В заявлении Еврокомиссии говорится, что «эти организации могут нарушать европейские нормы в области конкуренции, которые запрещают картельные договоренности и другие запретительные бизнес— практики».
Подчеркивается, что инспекции являются предварительным шагом, который не может предвосхищать результатов расследования.
Согласно нормам ЕС по конкуренции, компании, уличенные в их нарушении? могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового оборота.
Напомним, медиамагнат Руперт Мердок является владельцем телеканала Sky News. Его компания 21th Century Fo в декабре 2016 года объявила о покупке Sky Plc за 11,7 млрд фунтов стерлингов (14,6 млрд долларов).
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддерживает связь с Мердоком. Принадлежащие медиамагнату New York Post и Fox News освещали работу Трампа с положительной стороны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Совет директоров «Русала» покинул еще один иностранец Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны Гольдман и Вольф вышли из совета директоров «РусАла»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России652
Рубль продолжил безустанное падение190
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске10
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1107
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение