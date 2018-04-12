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Мэрия Красноярска расторгла договор ещё с одним перевозчиком
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Мэрия Красноярска расторгла договор ещё с одним перевозчиком 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из-за несоблюдения условий договора мэрия расторгла контракты с перевозчиками на маршрутах 79 и 89 будут. Они завершают обслуживание пассажиров в конце апреля.
Ранее «АиФ-Красноярск» писал о том, что с компанией ООО «КПАТП», которая обслуживало автобус 89 маршрута расторгла договор, но на последок перевозчик решил попугать пассажиров и написал в салонах о закрытии маршрута. Однако в мэрии заявили, что маршрут будет ходить по-прежнему.
Также в департаменте транспорта пообещали, если будет необходимо увеличат количество подвижного состава, но не исключено, что в ближайшем будущем произойдёт корректировка существующей маршрутной сети, чтобы избежать «гонок» на дублирующих маршрутах, а также для улучшения экологической обстановки и при проведении массовых ремонтных работах на уличной дорожной сети».
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