Красноярцев напугали о закрытие автобусного маршрута №89 

В автобусе №89 появилось объявление о том, что 30 апреля 2018 года этот автобус по маршруту «П. Таймыр — ДК „Кировский“ ходить не будет. Однако объявление оказалось ложным, сообщает член общественной палаты Красноярска Сергей Волков.
Как выяснилось ООО „КПАТП“, которое обслуживало данный маршрут, ввело в заблуждение пассажиров, после того, как с ним администрация расторгла договор за неисполнение взятых обязательств. „Сделано это намеренно, чтобы организовать негативный фон на рынке пассажирских перевозок в городе Красноярске“, — комментирует Волков.
С его слов руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров заверил, что никакой проблемы нет, на его место придёт более ответственный перевозчик, который будет обслуживать 89 маршрут. Однако пока не известно, кто претендует на это место.