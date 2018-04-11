Красноярцев напугали о закрытие автобусного маршрута №89

Сергей Волков. В автобусе №89 появилось объявление о том, что 30 апреля 2018 года этот автобус по маршруту «П. Таймыр — ДК „Кировский“ ходить не будет. Однако объявление оказалось ложным, сообщает член общественной палаты Красноярска

Как выяснилось ООО „КПАТП“, которое обслуживало данный маршрут, ввело в заблуждение пассажиров, после того, как с ним администрация расторгла договор за неисполнение взятых обязательств. „Сделано это намеренно, чтобы организовать негативный фон на рынке пассажирских перевозок в городе Красноярске“, — комментирует Волков.