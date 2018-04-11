Голливудские виниры: как сэкономить на их установке и верить ли ценам в рекламных объявлениях?

Недавно мы попросили эксперта, врача-стоматолога, подробно разобрать все вопросы, связанные с установкой виниров: какие они бывают, кому подойдут и сколько прослужат. А сегодня выясним, можно ли сэкономить на этой недешёвой эстетической процедуре без ущерба качеству. Итак, сколько же стоит классический вариант «голливудских» керамических виниров?

Австралия. Из чего складывается стоимость виниров? Стоматологические клиники не врут, когда завлекают клиентов заявлениями, что стоимость винира начинается от 20 000 рублей, но лукавят. Подразумевается стоимости самого материала (причём самой дешёвой его разновидности), к которой прибавляется еще и расходы на все сопутствующие услуг по установке. А их немало: консультация и осмотр стоматолога подбор формы и цвета винира и консультация зубного техника рентгенологические снимки снятие слепков компьютерное моделирования будущей улыбки изготовление винира анастезия и обезболивание фиксация винира В сумме они прибавят к чеку еще 20 000 рублей за каждый винир. Таким образом, получается, что в Москве за установку винира на один зуб вы заплатите в среднем около 40-45 000 тысяч рублей. Редко случается такое, что требуется восстановить только один зуб. Как правило, если виниры устанавливаются в эстетических целях, их ставят на всю фронтальную группу зубов. Соответственно, и цены возрастают на порядок. Можно ли сэкономить? Москва — абсолютный рекордсмен по ценам на эстетическую стоматологию в России и в странах ближнего зарубежья. Обгоняют столицу России только страны Европы, США

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