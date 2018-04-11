Голливудские виниры: как сэкономить на их установке и верить ли ценам в рекламных объявлениях? 

Недавно мы попросили эксперта, врача-стоматолога, подробно разобрать все вопросы, связанные с установкой виниров: какие они бывают, кому подойдут и сколько прослужат. А сегодня выясним, можно ли сэкономить на этой недешёвой эстетической процедуре без ущерба качеству. Итак, сколько же стоит классический вариант «голливудских» керамических виниров?
Из чего складывается стоимость виниров? Стоматологические клиники не врут, когда завлекают клиентов заявлениями, что стоимость винира начинается от 20 000 рублей, но лукавят. Подразумевается стоимости самого материала (причём самой дешёвой его разновидности), к которой прибавляется еще и расходы на все сопутствующие услуг по установке. А их немало: консультация и осмотр стоматолога подбор формы и цвета винира и консультация зубного техника рентгенологические снимки снятие слепков компьютерное моделирования будущей улыбки изготовление винира анастезия и обезболивание фиксация винира В сумме они прибавят к чеку еще 20 000 рублей за каждый винир. Таким образом, получается, что в Москве за установку винира на один зуб вы заплатите в среднем около 40-45 000 тысяч рублей. Редко случается такое, что требуется восстановить только один зуб. Как правило, если виниры устанавливаются в эстетических целях, их ставят на всю фронтальную группу зубов. Соответственно, и цены возрастают на порядок. Можно ли сэкономить? Москва — абсолютный рекордсмен по ценам на эстетическую стоматологию в России и в странах ближнего зарубежья. Обгоняют столицу России только страны Европы, США и Австралия.
Если вы не ставите себе цель сэкономить, а хотите на сто процентов быть уверенным в уровне медицинских услуг, то отправляйтесь в Германию. Германия производит стоматологическое оборудование и материалы для клиник по всему миру и славится высочайшим уровнем подготовки специалистов. Но и цены там соответствующие.
А есть ли места, где цены не будут так кусаться? Далеко ехать не придётся. Уже в часе езды от Москвы цены начинают снижаться буквально с каждым километром. В таких городах Подмосковья, как Подольск, Звенигород и Зеленоград стоимость установки винира уже значительно ниже — 35-40 000 рублей с учётом всех доплат. Внимательно выбирайте клинику: в сетевых медучреждениях, отделения которых есть и в Москве, и в Подмосковье, действует единый прейскурант. Поэтому лучше ориентироваться на местные медицинские центры. Если время позволяет, то можно выехать за пределы Московской области — в таких городах, как Тула, Тверь, Калуга, Рязань, вам удастся еще немного сэкономить. В центральной России виниры можно сделать за 20 000 рублей, то есть вдвое дешевле, чем в столице. Однако и слишком низкие цены — повод насторожиться. Возможно, вместо керамических виниров вам предлагают установить их более дешевый и менее качественный вариант — пластмассовые накладки на зубы. Где установить виниры дешевле всего? Дешевле всего эта услуга обойдется вам в бывших странах СНГ. В частности в Украине и Белоруссии. В Минске вы отдадите за услугу порядка 450 белорусских рублей, что в пересчете составит всего 13 000 рублей. А в Украине — и того меньше. В киевской клинике за виниры в среднем придется выложить 5 000 гривен, то есть около 11 000 рублей. Конечно, в расходы придётся включить дорогу и проживание в другой стране (билет на самолет в Киев стоит в среднем 5 000 рублей, ночь в трехзвездочной гостинице — 2 000 рублей), но так как установка виниров — безболезненная процедура, которая не требует периода реабилитации, можно совместить приятное с полезным и включить посещение врача в план туристической поездки. Как правило, установка виниров разбивается на два этапа — в первую встречу со стоматологом с зубов снимают оттиск, а во вторую, через несколько дней, — уже устанавливают сами виниры. Еще один способ сэкономить — совместить визит к стоматологу за новой улыбкой с другими процедурами, которые вы также планировали сделать. В Украину и Белоруссию едут не только за услугами стоматолога. Там дешевле абсолютно все медицинские процедуры, а также услуги косметологов и пластических хирургов. Учитывайте, однако, минусы и риски: если вас не устроит качество услуг, решать вопрос о возврате денег или коррекции с зарубежными клиниками гораздо сложнее. Поэтому клинику лучше выбрать заранее по рекомендациям и внимательно прочитать договор об оказании услуг.