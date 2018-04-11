С 16 апреля в Пензе начнут ходить маршрутки №40

С 16 апреля в областном центре начнется движение автобусов малого класса по муниципальному маршруту регулярных перевозок Пензы №40 «Поселок Зиф — магазин „Океан“. Информация об этом появилась на официальном сайте городской администрации в среду, 11 апреля.

В пресс-службе мэрии пояснили, что по итогам проведенного открытого конкурса указанный городской маршрут будет обслуживать МБУ „Автомобильное транспортное хозяйство“. Планируется, что на маршрут направят четыре автобуса малого класса.

С будущего понедельника маршрутки №40 будут ходить по следующему расписанию:

— отправление от конечной остановки „пос. ЗИФ“: 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30. 20:30;

— отправление от конечной остановки „маг. Океан“: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00.