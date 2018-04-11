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Нижегородским предприятиям предложили льготные займы под 1%
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Нижегородским предприятиям предложили льготные займы под 1% 

АиФ Нижний Новгород 57 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородские предприятия смогут получить льготные займы от 20 до 100 млн рублей на срок до 5 лет и направить их на открытие производств комплектующих изделий. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
По словам Люлина, региональная промышленность существенно зависит от импортных комплектующих. Это приводит к удорожанию продукции и не исключает угрозы поставки деталей.
«У многих предприятий не хватает средств на создание собственных производств комплектующих изделий. Кроме того, в производстве комплектующих есть дополнительный цикл испытаний у заказчиков и интеграторов. Пока эти испытания не завершатся, производители не получают оплаты за свою продукцию, и, по сути, им нечем платить по кредитам, а это дополнительный барьер. Программа «Комплектующие изделия» поможет преодолеть эти трудности», — заявил и.о. вице-губернатора.
Уже известно, что ставка по займу составляет 1% в первые 3 года, оставшийся срок — 5%. Решение о финансировании будут принимать экспертные советы регионального и федерального фондов.
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