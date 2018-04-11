Льготные займы под 1% смогут получить нижегородские предприятия

Евгений Люлин. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом рассказал и.о. вице-губернатора Нижегородской области

По его словам, работа по программе «Комплектующие изделия» начата фондом развития промышленности Нижегородской области. Соответствующее соглашение заключили региональный и федеральный фонды развития промышленности.

Согласно его содержанию, нижегородские предприятия смогут получить льготные займы от 20 до 100 млн рублей сроком до пяти лет. Ставка по займу составит 1% в первые три года, а на оставшийся срок — 5%. Доля средств федерального ФРП в займе будет составлять 70%, на региональный институт развития придется 30%.

Решение о финансировании будут принимать экспертные советы регионального и федерального фондов.

«У многих предприятий не хватает средств на создание собственных производств комплектующих изделий. Кроме того, в производстве комплектующих есть дополнительный цикл испытаний у заказчиков и интеграторов. Пока эти испытания не завершатся, производители не получают оплаты за свою продукцию, и, по сути, им нечем платить по кредитам, а это дополнительный барьер. Программа «Комплектующие изделия» поможет преодолеть эти трудности», — отметил Евгений Люлин.