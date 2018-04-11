НХЛ может отменить матчи в Финляндии из-за санкций против Тимченко и Ротенберга

Национальная хоккейная лига может отменить два выездных матча регулярного сезона-2018/19 годов между «Флоридой Пантерз» и «Виннипег Джетс» в Хельсинки . Об этом сообщает Ilta Sanomat. Романа Ротенберга. По информации издания, такое решение может быть принято после внесение совладельцев «Хартвалл Аренеы» российских бизнесменов Геннадия Тимченко На матчи, даты проведения которых назначены на 1 и 2 ноября, проданы все билеты. "Мы должны прояснить этот вопрос. Мы не занимаем никакой политической позиции, если мы не нарушаем законы и постановления, то не видим проблем. Когда мы проводили на этой арене выставочные матчи перед Кубком мира, то запрашивали разрешение у властей США Оно было получено, и мы уверены, что и на этот раз его получим", — сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли Ранее был обнародован календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 2018 года.