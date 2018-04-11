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Курском СИЗО проходит акция «Книга добра»
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Курском СИЗО проходит акция «Книга добра» 

Курские известия 59 минут назад
Фото: Курские известия
Региональное управление ФСИН России проводит сбор художественных книг и научно-популярных журналов для передачи в библиотечный фонд следственного изолятора
Книги можно принести в помещение для приёма граждан до конца апреля в будние дни с 14.00 до 16.00. Как отмечают в ведомстве, возможность читать хорошие книги очень важна для заключённых всех возрастов. В следственном изоляторе люди, находящиеся под стражей, много читают, и книги быстро приходят в ветхое состояние.
Заключенные будут рады любой литературе, а особенно художественным и современным изданиям. Все собранные для библиотечного фонда следственного изолятора книги после тщательной проверки как на возможное наличие в них запрещённых предметов, так и по содержанию (согласно реестру запрещённой литературы) поступят в библиотеку.
Главная цель акции — с помощью книги заложить в души людей, преступивших закон, мысль о том, что у них есть будущее, помочь им вернуться в общество законопослушными гражданами.
Телефон для справок: 556-361 (в рабочее время).
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