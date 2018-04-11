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Центр Кудрина настаивает на постепенном повышении пенсионного возраста
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Центр Кудрина настаивает на постепенном повышении пенсионного возраста 

BFM.RU 1 час назад
Фото: dp.ru
Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в своей стратегии развития России предлагает постепенно повышать пенсионный возраст в стране с тем, чтобы в 2034 году он достиг 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Сейчас российские женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.
В стратегии, рассчитанной на 2018-2024 годы, определены семь главных приоритетов, которые позволят «достичь серьезного повышения качества жизни, обеспеченного ростом обновленной экономики», цитирует «Интерфакс» тезисы стратегии ЦСР.
«Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше», — говорится в документе. Средний размер пенсии по старости к 2024 году должен стать в два раза выше прожиточного минимума, а «пенсии вырастут не меньше чем на треть в реальном выражении».
Кроме того, стратегия предполагает, что уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, а уровень бедности среди семей с детьми сократится вдвое. Документ предполагает увеличение продолжительности «здоровой и полноценной жизни» россиян на пять лет к 2024 году.
По стратегии каждый россиянин получит доступ к качественным и высокотехнологичным медицинским услугам. «Контролировать состояние здоровья пациента врачи смогут дистанционно, а жителям отдаленных территорий будет обеспечена неотложная и специализированная медицинская помощь. Пациенты с хроническими заболеваниями получат персональное медицинское сопровождение. Будут введены программы лекарственного обеспечения, которые облегчат доступ к современным сложным препаратам», — отмечают авторы документа. Также будет создана национальная система управления качеством пищевой продукции, усилена борьба с излишним употреблением алкоголя и табака.
Как отмечают в ЦСР, стратегия была проработана с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами. В работе над ней приняли участие более 1700 экспертов из разных исследовательских центров страны, в том числе НИУ ВШЭ, РАНХиГС, институты РАН, МГИМО, МГУ, СПБГУ.
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