С какими проблемами обращаются крымчане в мировые суды 

А судьи кто?Мировой судья судебного участка N5 Железнодорожного судебного района Симферополя Наталья Попова до перехода в новый правовой институт четыре года проработала в районном суде общей юрисдикции. Казалось бы, в мировом суде, который рассматривает самые простые дела, судье с опытом должно быть скучно. — Работа у меня интересная, — утверждает она. — Бывают такие дела, даже административные, которые сложнее уголовных. К числу самых сложных можно отнести частные обвинения, дела по которым возбуждаются по жалобе человека без проведения предварительного расследования или дознания. Как правило, они касаются отношений между соседями, вошедшими в категорию закоренелых врагов. А мировой судья призван мирить стороны, отсюда и название. Если долго работаешь на одном участке, то большинство его жителей знаешь, что дает возможность найти аргументы для примирения. Наша задача — разгрузить федеральные суды и быстро рассмотреть простые дела — законом установлены сокращенные сроки рассмотрения дел мировыми судьями, например, гражданские дела рассматриваются в течение месяца, административные — в двухмесячный срок. Оперативность рассмотрения дел приближает судебную власть к населению и повышает доверие к ней. В пределах территории своих участков мировые судьи рассматривают гражданские дела (имущественного и неимущественного характера, при имущественном споре цена иска не должна превышать 50 тысяч рублей), а также уголовные дела (со сроком лишения свободы не выше трех лет) и административные. Разделили нагрузкуЗаконодательно на территории РК было определено 100 судебных участков с соответствующим числом мировых судей. Весь прошлый год в Крыму работали только 96 мировых судей, а сейчас их уже 99. — Так вышло, что не все кандидаты, рекомендованные на должность мирового судьи, были своевременно назначены, — говорит председатель Совета судей РК Виктор Скляров. — Но даже при неполном составе мировые судьи значительно разгрузили работу федеральных судов. В прошлом году суды рассмотрели около 34,8 процента от общего количества уголовных дел, которые поступили в суды РК, а также 51,2 процента гражданских дел и 72,3 процента административных. Для сравнения, в стране мировые суды ежегодно рассматривают свыше 46 процентов уголовных дел, 70 процентов гражданских дел и более 87 процентов дел об админправонарушениях. Сумма наложенных штрафов по админделам в 2017 году составила 236,8 миллиона рублей. По данным управления Судебного департамента в РК, средняя годовая нагрузка на судебный участок в Крыму составила 84,7 процента (926 дел). Один из лидеров по количеству рассмотренных в 2017 году дел — участок N44 Керченского судебного района. Из 1600 гражданских дел около 1000 — решения о взыскании начисленной, но не выплаченной задолженности по зарплате. — В частности, речь идет о долге по зарплате перед сотрудниками Краснодарского металлургического комбината и Краснодарской стрелочной компании, которые находятся в Керчи и относятся к нашему судебному участку, — рассказала помощник мирового судьи участка N44 Керченского судебного района Екатерина Павленко. — Мировой судья принял заявления работников, причем каждое дело рассматривалось индивидуально, и на выдачу решений было отведено ограниченное время. Итогом работы стала выплаченная в полном объеме зарплата сотням рабочих. Обжаловать можноКак и в случае с судами общей юрисдикции, решение мирового судьи можно обжаловать в районном суде, который является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к ним. Но обжалуют решения мировых судей крымчане значительно реже, чем федеральных судов. За прошлый год к мировым судьям поступило 46531 гражданское и административное дело, из них по 97,9 процента производство было окончено. — Одна из распространенных категорий дел — взыскание задолженности по коммунальным платежам, — рассказывает Наталья Попова. — При отсутствии спора о праве судебный приказ выносится без вызова сторон, копия приказа направляется должнику. При несогласии с вынесенным решением должник имеет право в 10-дневный срок с момента получения копии приказа направить мировому судье, вынесшему приказ, свои письменные возражения. При этом обоснование причин несогласия законом не предусмотрено. Но большинство должников не подают возражений и оплачивают коммунальные платежи добровольно. Всего за 2017 год в суды общей юрисдикции поступило 143 апелляционные жалобы на приговоры и другие судебные постановления мировых судей в уголовном судопроизводстве, 302 апелляционные жалобы на решения мировых судей в гражданском судопроизводстве и 856 апелляционных жалоб на рассмотренные мировыми судьями дела по жалобам и протестам в сфере админправонарушений. В результате по гражданским делам были отменены всего 54 решения мировых судей и изменены 36, по административным правонарушениям отмены 195 и изменены 44 постановления. Справка «РГ»
В России институт мировых судей действует с 2000 года, в Крыму он был создан в 2015 году, а дела начали рассматривать с 9 января 2017 года. Назначения на должности мировых судей, их полномочия, компетенция, порядок отбора, срок полномочий, предельный возраст, а также иные вопросы деятельности урегулированы ЗРК «О мировых судьях Республики Крым». P. S. С 2018 года в Крыму заработал еще один правовой институт — суд присяжных. В конце февраля Верховный суд Крыма сформировал первую коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела о разбое и убийстве пожилой женщины из корыстных побуждений. «Можно гордиться сознательностью крымчан, включенных в список присяжных заседателей, — сообщил Виктор Скляров. — Из 300 человек, которых мы пригласили на заседание для отбора в коллегию присяжных, пришло 83. Это высокий процент явки. Была избрана коллегия из 16 человек, 12 основных и четырех запасных. За две недели они рассмотрели дело и вынесли единогласный обвинительный вердикт». На основании его двум обвиняемым был вынесен обвинительный приговор в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору с наказанием в виде лишения свободы на 18 и 5 лет. «Пока от обвиняемых больше не поступало обращений о рассмотрении их дел судом присяжных», — добавил он. Тем временем сформированы списки присяжных заседателей для районных судов, которые начнут работать с 1 июня 2018 года. В районных коллегиях будет шесть присяжных основных и два запасных, в субъектовых судах — соответственно восемь и два.