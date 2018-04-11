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ЦСР предложил построить высокоскоростные дороги между крупными городами
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ЦСР предложил построить высокоскоростные дороги между крупными городами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стратегия развития России на период с 2018 по 2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок, предполагает строительство высокоскоростных дорог, в результате чего время в пути из одного крупного города до соседнего не будет составлять больше четырех часов.
Приоритеты разработанной ЦСР стратегии опубликованы в среду. ЦСР планирует представить полную версию стратегии в мае.
"Возможность передвижения по стране — важный показатель ее развития. Поэтому будет повышено качество дорожного строительства. Дорога из любого крупного города в соседний будет занимать не больше 4 часов, а между более малыми населенными пунктами можно будет комфортно передвигаться на удобных и дешевых автобусах и электричках", — говорится в документе.
Авторы стратегии предполагают, что будут построены высокоскоростные дороги между Москвой, Владимиром, Саранском, Ульяновском, Самарой и Оренбургом, а также Санкт-Петербургом, Вологдой, Кировом и Екатеринбургом.
"Между Москвой и Казанью, Екатеринбургом и Челябинском, Москвой и Тулой будут ходить высокоскоростные поезда", — говорится в документе.
Согласно стратегии, в городах появится больше общественного транспорта, в том числе экологически чистого.
В качестве одного из ключевых показателей указано сокращение времени в пути из пригорода до центра крупного города до одного часа.
Согласно описанию стратегии, документ содержит семь приоритетов, которые, в свою очередь, содержат ряд ключевых мер и шагов для их достижения.
Приоритеты стратегии охватывают широкий круг вопросов: человеческий капитал и уровень жизни, здравоохранение, образование, экономика, социальная поддержка, технологическая революция, место России в мировой экономике, развитие городов и регионов, справедливые суды и доверие к правоохранительным органам.
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