IT-компании подписали 10 контрактов с выпускниками уральского центра по модели «Сириуса»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Десять отложенных трудовых контрактов подписаны между выпускниками весенней смены Уральского образовательного центра «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса», и IT-компаниями. Всего в 2018 году будут организованы еще три образовательные смены, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"Завершилась весенняя смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“. По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Всего были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов между выпускниками и IT-компаниями: три контракта по направлению „блокчейн“, пять — по направлению „большие данные“ и два — по направлению „мультимедиа технологии“, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что следующая смена стартует в июле и будет проходит на территории Нижнего Тагила.

»Присутствие экспертов-наставников решает одну из главных задач: сокращается время между появлением идеи и ее практической реализацией. Они будут вести проекты и дальше, помогая авторам развивать их, а затем внедрять на предприятии", — приводит департамент слова первого заместителя губернатора области Алексея Орлова

Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом РФ , в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром «Сириус» был создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в декабре 2016 года.