IT-компании подписали 10 контрактов с выпускниками уральского центра по модели «Сириуса» 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Десять отложенных трудовых контрактов подписаны между выпускниками весенней смены Уральского образовательного центра «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса», и IT-компаниями. Всего в 2018 году будут организованы еще три образовательные смены, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.
"Завершилась весенняя смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“. По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Всего были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов между выпускниками и IT-компаниями: три контракта по направлению „блокчейн“, пять — по направлению „большие данные“ и два — по направлению „мультимедиа технологии“, — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что следующая смена стартует в июле и будет проходит на территории Нижнего Тагила.
»Присутствие экспертов-наставников решает одну из главных задач: сокращается время между появлением идеи и ее практической реализацией. Они будут вести проекты и дальше, помогая авторам развивать их, а затем внедрять на предприятии", — приводит департамент слова первого заместителя губернатора области Алексея Орлова.
Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом РФ, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром «Сириус» был создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в декабре 2016 года.
Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Пилотная смена прошла с 1 по 21 августа 2017 года. Основной площадкой завершившейся весенней смены стал Центр международной торговли в Екатеринбурге, в ней приняли участие около 200 школьников.