Искусственный интеллект станет частью программы «Умный город»

Одной из составляющих частей программы «Умный город» станет искусственный интеллект. Об этом рассказал глава столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев , — сообщает портал mos.ru

По словам Ермолаева, к настоящему моменту удалось внедрить значительное число информационных систем в городскую жизнь, благодаря чему есть возможность работать с огромным количеством данных.

«Мы подошли к той стадии, когда можем переходить уже к новому решению, к «Умному городу», когда мы можем их объединять и подключать искусственный интеллект», — сказал Артем Ермолаев.

Что касается программы «Умный город», то одной из её приоритетных задач является вовлечение москвичей в процесс управления городом. Кроме того, она направлена на совершенствование работы городских сервисов, чтобы с ними круглосуточно могли работать, к примеру, пожилые горожане.