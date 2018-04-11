Ещё
Искусственный интеллект станет частью программы «Умный город»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Искусственный интеллект станет частью программы «Умный город» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Одной из составляющих частей программы «Умный город» станет искусственный интеллект. Об этом рассказал глава столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев, — сообщает портал mos.ru.
По словам Ермолаева, к настоящему моменту удалось внедрить значительное число информационных систем в городскую жизнь, благодаря чему есть возможность работать с огромным количеством данных.
«Мы подошли к той стадии, когда можем переходить уже к новому решению, к «Умному городу», когда мы можем их объединять и подключать искусственный интеллект», — сказал Артем Ермолаев.
Что касается программы «Умный город», то одной из её приоритетных задач является вовлечение москвичей в процесс управления городом. Кроме того, она направлена на совершенствование работы городских сервисов, чтобы с ними круглосуточно могли работать, к примеру, пожилые горожане.
На Западе Москвы: последние новости
Культура и цивилизация. Диалог культур в современном мире – новый формат, VR 360 Ветераны Западного округа стали гостями Московской городской Думы Жилинспекция ЗАО выявила нарушения в трёх районах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России661
Рубль продолжил безустанное падение197
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель85
Авиакатастрофа в Хабаровске10
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1110
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение