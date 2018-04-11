Курская область. Прокуратура добивается ликвидации свалки в Курчатове

В отношении руководителя управляющей компании возбуждено административное дело

В Курчатове прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства управляющими компаниями при обращении с твердыми коммунальными отходами. Как было установлено, ООО «Управляющая компания Уютный дом» не выполняет свои обязанности по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории дома на ул. Пионерской. Кроме того, контейнерная площадка не оборудована твердым бетонным покрытием и ограждением по периметру.

Курчатовский межрайонный прокурор вынес постановление о возбуждении в отношении руководителя организации дела об административном правонарушении.