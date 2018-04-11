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Курская область. Прокуратура добивается ликвидации свалки в Курчатове
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Курская область. Прокуратура добивается ликвидации свалки в Курчатове 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В отношении руководителя управляющей компании возбуждено административное дело
В Курчатове прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства управляющими компаниями при обращении с твердыми коммунальными отходами. Как было установлено, ООО «Управляющая компания Уютный дом» не выполняет свои обязанности по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории дома на ул. Пионерской. Кроме того, контейнерная площадка не оборудована твердым бетонным покрытием и ограждением по периметру.
Курчатовский межрайонный прокурор вынес постановление о возбуждении в отношении руководителя организации дела об административном правонарушении.
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