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Китайская таможня заблокировала ввоз 490 тонн мусора из США
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Китайская таможня заблокировала ввоз 490 тонн мусора из США
Говорит Москва
32 минуты назад
Комментарии
В прошлом году власти
КНР
запретили импорт 24 видов твёрдых отходов, чтобы эффективнее вести борьбу с загрязнением окружающей среды.
Таможенные власти города
Ханчжоу
потребовали от компаний вернуть поставленный мусор обратно в
США
в кратчайшие сроки.
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