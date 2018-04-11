Ещё
Китайская таможня заблокировала ввоз 490 тонн мусора из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Китайская таможня заблокировала ввоз 490 тонн мусора из США 

Говорит Москва 32 минуты назад
В прошлом году власти КНР запретили импорт 24 видов твёрдых отходов, чтобы эффективнее вести борьбу с загрязнением окружающей среды.
Таможенные власти города Ханчжоу потребовали от компаний вернуть поставленный мусор обратно в США в кратчайшие сроки.
Говорит Москва: последние новости
МЧС отчиталось о проверках торговых центров после пожара в «Зимней вишне» Акции «РУСАЛа» рухнули на 30% из-за предупреждения компании о возможном техдефолте Генпрокуратуру попросили лишить Амана Тулеева депутатского мандата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России478
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1093
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель64
Небо над Сирией опустело492
Трамп выбирает силу удара по Сирии142
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение