Аварийные службы будут оперативно реагировать на обращения жильцов

Сегодня собственникам жилья иногда по полчаса приходится «висеть» на телефонной трубке и ждать, когда операторы аварийной службы управляющей компании освободятся и примут их обращение. А затем еще неделю слесари добираются до холодной батареи в квартире и в лучшем случае обещают исправить недочеты. Но в скором времени эти проблемы уйдут в прошлое. С 1 марта 2019 года УК будут обязаны придерживаться точных сроков при работе с жалобами граждан.

Звонок от пользователя должен быть принят аварийной службой в течение пяти минут. При невозможности это сделать собственнику жилья коммунальщики должны предоставить возможность оставить голосовое или электронное сообщение и позже, в течение 10 минут перезвонить сами и уточнить, какая проблема его волновала. При этом аварийная служба должна работать круглосуточно.

Повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через полчаса с момента регистрации заявки. А на полное устранение повреждений отводится трое суток. При этом собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме должен быть проинформирован о планируемых сроках исполнения заявки в течение получаса с момента ее регистрации.

Определены сроки реагирования и в неэкстренных случаях. Так, ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения или мусоропроводов должна быть проведена в течение двух часов с момента регистрации заявки.

"С вступлением в силу этих норм, если жители не смогут дозвониться по своим жалобам до УК, то они смогут сообщать о данном нарушении в Государственную жилищную инспекцию Самарской области , — поясняет руководитель регионального центра «ЖКХконтроль» Виктор Часовских . — Собственникам квартир в многоквартирных домах регламентирование норм обращения, безусловно, существенно упросит взаимодействие с УК".

Кроме того, законом устанавливаются требования к деятельности работников аварийно-диспетчерских служб. Они должны быть в форме, с бейджами с названием организации, фамилией, именем, отчеством. А при посещении квартиры в обязательном порядке надевать одноразовые бахилы.