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Муксуна легче будет «выловить» с прилавка, чем из Красной книги РФ
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Муксуна легче будет «выловить» с прилавка, чем из Красной книги РФ 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Готовится новая редакция Красной книги РФ, Министерство природных ресурсов редактирует её каждые десять лет. В связи с этим возобновились разговоры о внесении в перечень ценных исчезающих видов животных и рыб ямальского муксуна.
Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслав Жедулёв в беседе с корреспондентом ИА «Север-Пресс» так прокомментировал этот вопрос: «К нам в субъект Федерации материалы по внесению популяции муксуна в Красную книгу России не поступали. Но в Красную книгу автономного округа внесена популяция мордыяхинского муксуна, последний раз она проходила редакцию в 2010 году».
Начальник отдела эколого-сырьевых исследований Госрыбцентра Андрей Матковский подтвердил, что обоснований по муксуну на Красную книгу РФ не готовится. Но озёрного мордыяхинского муксуна могут включить, причём, не перечисляя озёрную систему, а обобщив как «муксуна полуострова Ямал».
Однако практика показывает, что если внести в Красную книгу редкий исчезающий вид, его потом очень трудно оттуда «выловить», даже если он восстановится. Поэтому сейчас на Ямале, помимо рыбоводства и запрета на вылов муксуна, готовятся другие шаги. Напомним, на совещании о состоянии рыбной отрасли и развития аквакультуры под председательством губернатора ЯНАО в Салехарде заместитель директора Госрыбцентра Владимир Крохалевский сообщил, что запас муксуна снизился, хотя запрет существует.
«Принятые ограничительные меры были необходимы, но они распространились в основном на законопослушных рыбаков, — отметил заместитель директора Госрыбцентра. — Рынок муксуна насыщен в Тюмени и Салехарде. Органам рыбоохраны и пограничникам не справиться с поставленной задачей, если не начнётся работа других органов в торговой сети».
Владимир Крохалевский привёл в пример Байкал, где одновременно с жёсткими ограничительными мерами было принято решение исключить омуля из реализации. Срок его хранения — шесть месяцев, ФСБ, полиция работают по складам, где рыбу изымают и оформляют соответствующие дела.
Владимир Крохалевский подчеркнул, что так называемого канадского муксуна в природе не существует, а если провести генетические исследования, то можно выявить маркеры, позволяющие определять, какой популяции принадлежит муксун: обской, енисейской или якутской. В этом направлении Тюменский аграрный университет готов работать с Госрыбцентром, оборудование есть, дело за финансированием.
ИА Север-Пресс: последние новости
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