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Взрывников екатеринбургской телебашни оштрафовали за погасшие сигнальные огни
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Взрывников екатеринбургской телебашни оштрафовали за погасшие сигнальные огни 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Компанию РВС, которая занималась сносом екатеринбургской телебашни, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Штраф выписала транспортная прокуратура за то, что 8 февраля при тестовых взрывах на башне погасли сигнальные огни.
На следующий день после того, как прогремели взрывы, транспортная прокуратура начала проверку. Дело в том, что огни на верхушке самого высокого сооружения Екатеринбурга нужны были для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. А после взрывов башня полностью погрузилась во тьму.
В официальном ответе транспортной прокуратуры, который пришел одному из активистов — защитников башни, говорится: «АО „РВС“ привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 11.3 КоАП, обществу назначен штраф в 10 тысяч рублей».
Впрочем, на судьбу башни это уже никак не повлияет. 24 марта телевышку снесли, за этим процессом следил, кажется, весь город. Екатеринбуржцы записали тысячи видео взрывов, самые эффектные из них — здесь. Оставшийся стоять 30-метровый «огрызок» уронили 1 апреля, а через несколько дней начали дробить основание башни.
На освободившемся месте УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Ее первые эскизы держали в тайне до последних дней, но все-таки показали перед сносом.
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