Новый дом для Тофи. Как из лап живодера спасли енота-полоскуна

Тофифи — ласковый, симпатичный и миниатюрный енот. Несмотря на свои небольшие размеры, это уже взрослая самка. Она не выросла, потому что долгое время ее хозяином был обыкновенный живодер. Владелец издевался над животным, морил его голодом и держал на морозе. Друг Тофифи погиб от такого обращения погиб, а изможденную самочку спасли добрые люди. Сейчас зверек восстанавливается и постепенно привыкает к нормальной жизни, но волонтеры не уверены, сможет ли енот подружиться со своими сородичами или создать семью: издевательства навсегда сломали животному психику.

Жизнь в холодной конюшне

В феврале сотрудники одного из контактных зоопарков Петербурга узнали о том, что за городом живодер издевается над двумя енотами-полоскунами — мальчиком и девочкой. Вероятно, владелец приобретал животных для последующего разведения, вот только ухаживать за ними, хотя бы просто кормить — почему-то не стал. В любое время года, даже в сильные морозы, он держал зверьков в холодной конюшне, хотя зимой еноты обычно впадают в спячку в теплом укрытии. В конюшне животные практически не получали корм и даже простую воду. Зверьки замерзали и были крайне истощены.

Самец не выдержал таких условий и погиб от голода и холода. Самочка выжила благодаря соседке ее владельца, которая периодически подкармливала зверька и приносила теплую воду, чтобы животное могло попить и погреть заледеневшие лапки в 20-градусные морозы.

Сотрудники зоопарка успели забрать енота от живодера, прежде чем зверек совсем угас, но его состояние оставляло желать лучшего. Шерсть облезла, в глазах — страх, а самое печальное, что в результате такой борьбы за выживание енот не вырос и в размерах остался сопоставим с карликовым. Животное назвали Тофифи, или Тофи, что в переводе на русский язык означает «ириска», и начали выхаживать.

Травма для психики

Адаптация Тофи проходила непросто. Енот успешно прошел все необходимые медицинские процедуры, но вот социализироваться уже не мог — слишком тяжело ему дались месяцы жизни у жестокого хозяина. Через месяц на карантине сотрудники зоопарка попытались поселить красавицу-самку с другими енотами, но та категорически отказывалась жить с кем-то еще: любое действие или движение она воспринимала как угрозу. То есть, даже если другие зверьки захотят просто обнюхать или подойти к Тофи, она решит, что ей собираются причинить вред, и будет защищаться всеми доступными средствами.

Многочисленные попытки социализировать зверька не принесли никаких результатов. Было очевидно, что находиться в контактном зоопарке Тофи не сможет. Тогда самку взяли на проживание в центр диких животных «Велес». Тофи внимательно осмотрела свое новое жилье, но вот с сородичами пока не познакомилась — слишком рано.

Сейчас зверек привыкает к новому месту и получает все необходимое — полноценное питание, правильный уход и ласку. С животным работают специалисты, которые помогают ему адаптироваться. «Психике Тофи нанесена серьезная травма, — объясняют волонтеры. — Животному причинен не только физический, но и моральный вред. Полностью восстановиться будет очень сложно. Хотя работа с Тофи уже ведется, она по-прежнему больше предпочитает уединение, чем общение».

Не будьте равнодушными

С момента переселения Тофи в «Велес» прошло всего несколько дней, и сотрудники центра надеются, что в скором времени новая обитательница начнет доверять окружающим и сможет жить среди своих собратьев.

Волонтеры просят людей быть внимательнее к животным, попавшим в беду. Специалисты отмечают, что с приходом тепла на улицах снова начнут появляться «фотографы-живодеры», которые используют зверей ради своей личной выгоды, а, когда животное погибает, просто заменяют его новым. Чтобы дикое животное — енот, обезьянка, сова — могло весь день участвовать в фотосессиях и при этом мирно себя вело, его обкалывают психотропными препаратами. Как правило, такие хозяева не ухаживают за питомцами, и зверек медленно погибает. Если вы увидели на улице «фотоживодеров», не поленитесь обратиться в природоохранную прокуратуру или местные организации зоозащитников. Иногда один звонок может спасти чью-то жизнь.