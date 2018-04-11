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Еврокомиссия заподозрила медиаимперию Мердока в нарушении норм ЕС по конкуренции
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Еврокомиссия заподозрила медиаимперию Мердока в нарушении норм ЕС по конкуренции 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) заподозрила структуры, входящие в медиаимперию американского магната Руперта Мердока, в нарушении норм ЕС по конкуренции. Об этом сообщило брюссельское издание газеты Politico.
"Инспекторы Еврокомиссии во вторник совершили рейд в лондонский офис компании 21st Century Fox. принадлежащей Руперту Мердоку, — отмечает издание. — Они конфисковали документы и сделали копии компьютерных данных".
Эти события уже прокомментировал официальный представитель Fox Networks Group, по словам которого, эта структура в полном объеме сотрудничает со следствием.
В свою очередь, ЕК отказалась приводить названия государств и компаний, но подтвердила, что по ее распоряжению во вторник «в ряде стран ЕС прошли необъявленные проверки в организациях, занимающихся распределением медийных прав на освещение спортивные мероприятий и выдачу связанных с этим разрешений».
"ЕК подозревает, что эти организации могут нарушать европейские нормы в области конкуренции, которые запрещают картельные договоренности и другие запретительные бизнес— практики", — говорится в заявлении Еврокомиссии. В документе подчеркивается, что проведение инспекций — это предварительный шаг, который не может предвосхищать результатов расследования.
Согласно нормам ЕС по конкуренции, компании, уличенные в их нарушении могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годового оборота.
ТАСС: последние новости
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