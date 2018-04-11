Собака загрызла 77-летнюю пенсионерку под Красноярским краем 

ТАСС, 11 апреля. Немецкая овчарка загрызла 77-летнюю пенсионерку в поселке Степной Назаровского района Красноярского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"Пожилая женщина проживала в одной половине дома, а во второй — ее дочь с семьей, которые держали немецкую овчарку. Между огородами имелся свободный проход. Вероятнее всего, собака напала на пожилую женщину в дневное время, когда родственники отсутствовали дома", — сообщило ведомство.
Проводится проверка.