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В Перми пройдёт ярмарка вакансий для студентов, школьников и пенсионеров
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В Перми пройдёт ярмарка вакансий для студентов, школьников и пенсионеров 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
18 апреля в Перми пройдет ярмарка вакансий «Приходите! Есть работа!» для студентов, старших школьников и пенсионеров. На ней соискатели смогут найти временное (период каникул) место работы. Ярмарка также рассчитана на незанятую молодежь и граждан, желающих трудоустроиться на временные и сезонные работы.
Подобное мероприятие проходит в Перми два раза в год — весной и осенью, в ней планируется участие более 30 организаций и предприятий города.
На Ярмарке специалисты Центра занятости населения Перми помогут пермякам в выборе профессии и в составлении резюме.
Ярмарка вакансий пройдет 18 апреля во Дворце молодежи по адресу: улица Петропавловская, 185. Время работы специалистов центра занятости с 11.00 до 16.00, работодателей — с 12.00 до 16.00. Организаторы ярмарки: Центр занятости населения Перми и Дворец молодежи. Вход свободный.
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