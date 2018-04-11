Грабитель снял с пальца девушки кольцо с бриллиантом в Абинском районе

Местная жительница сообщила в полиции, что стала жертвой ограбления. Когда она возвращалась домой, неизвестный мужчина напал на нее и с силой стащил с пальца золотое кольцо с бриллиантом. Девушка оценила его стоимость в 100 тысяч рублей. Очевидцем инцидента оказался знакомый потерпевшей. Молодой человек не только догнал вора, но и удерживал его до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе досмотра у 30-летнего местного жителя изъяли похищенную драгоценность. Кольцо вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет. Он находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.