Подростка из Кунгура, которого ударило током, спецбортом МЧС доставили в Нижний Новгород

14-летний юноша, который 7 апреля гулял рядом с трансформаторной подстанцией в Кунгуре , получил удар током и ожог 56% тела, продолжит лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде. Туда его сегодня рано утром доставил из Перми спецборт МЧС

— Сегодня, 11 апреля, мы доставили из города Перми молодого человека с ожогом вольтовой дугой 56% поверхности тела: головы, шеи, груди, бедер, верхних и нижних конечностей. Юноша в состоянии термического шока третьей степени, — рассказал начальник медицинской службы отряда «Центроспас» Алексей Скоробулатов. — Полет прошел нормально, состояние не ухудшилось. В пути оказывалась медицинская помощь, были подключены все приборы слежения, пациент находился на искусственной вентиляции легких. Отслеживалась гемодинамика, она была стабильной. Давление нормальное, пульс немного учащен, но это соответствует его состоянию. Сейчас будем перевозить его в ожоговый центр для дальнейшего долечивания.

Школьник с ожогами в Нижнем Новгороде 2018-04-11 Из Перми в Нижний Новгород кунгурский школьник летел на самолете Sukhoi Superjet 100, который, по данным МЧС Нижегородской области, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем. Помимо специалистов Государственного аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», подростка сопровождали сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», а также психолог Центра экстренной психологической помощи.

В Перми мальчика лечили в ожоговом отделении больницы №21. После инцидента проверку начал следственный комитет Прикамья.