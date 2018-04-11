Подростка из Кунгура, которого ударило током, доставили в Нижний Новгород

15-летнего кунгуряка, которого ударило током, из Перми спецбортом МЧС доставили в Нижний Новгород.

На протяжении всего рейса ребёнка сопровождали медицинские специалисты отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ , психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

«Полёт прошёл нормально, состояние подростка, который получил ожог вольтовой дугой на 56% поверхности тела, не ухудшилось. Во время полёта ребёнку оказывалась необходимая медпомощь, подключили все приборы слежения, он находился искусственной вентиляции лёгких. Давление нормальное, стабильное, пульс немного учащён, но это соответствует его состоянию», — рассказал заведующий отделом медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Алексей Скоробулатов.

Спецрейс выполнили на самолёте «Сухой Суперджет 100» МЧС России. В Нижнем Новгороде подростка доставили в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр», где он будет проходить высокотехнологичное лечение.