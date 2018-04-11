В России вводят новые запреты на курение электронных сигарет 

Экспертный совет при правительстве выступил с инициативой ввести больше запретов для использования электронных сигарет и расширил список тех мест, где их нельзя курить. Роспотребнадзор горячо поддержал это предложение. По данным «Известий», использовать электронные сигареты власти намерены запретить в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения, — иными словам, там, где сейчас ограничено курение обычных сигарет. Своей запретительной инициативой совет предложил дополнить законопроект Минпромторга о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции, сообщают СМИ. В документе, разработанном Минпромторгом, говорится о том, чтобы ввести запретительные меры на использование вейпов в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах, зданиях органов власти. Кафе и рестораны, а также жилые дома в нем не указаны. Напомним, что в этих местах запрещено курение обычных табачных изделий. В Роспотребнадзоре уже высказались о том, что ведомство поддерживает предложение о запрете на курение вейпов в общественных местах, а также предложили взяться еще и за любителей кальянов. Сотрудники Роспотребнадора считают, что необходимо ввести ограничения на курение табака и иных продуктов с использованием кальянов. «Роспотребнадзор концептуально поддерживает законодательные инициативы по распространению на электронные курительные изделия требований, аналогичных тем, что установлены для табачных изделий», — заявили в ведомстве. Недавнее исследование ученых из Университета Рочестера представило данные о том, что ароматический пар от электронных сигарет значительно увеличивает риск развития смертельно опасных болезней. Содержащиеся в них вещества производят субстанции, отвечающие за воспаления и повреждения тканей, а многие из ароматизаторов вейпов, как выяснилось во время экспериментов, способствует клеточной смерти. Ранее МедикФорум писал об исследовании, показавшем, что курение вейпов отнимает у людей годы жизни.