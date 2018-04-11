В Тюменской области закрыли все ледовые переправы 

ТЮМЕНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Все восемь ледовых переправ в Тюменской области закрыты, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Сергей Юсько.
"Ни одной действующей ледовой переправы не осталось в Тюменской области, все восемь переправ закрыты из-за хрупкости льда", — сказал он.
По данным пресс-службы управления, на юге Тюменской области насчитывается более 5 тыс. рек и ручьев протяженностью более 500 км. Толщина льда на реках составляет около 50 см, а на озерах — до 70 см, но сам лед уже поменял структуру под воздействием тепла, стал хрупким и опасным. Движение грузового транспорта через реку Иртыш в районе Тобольска также закрыто.
Ранее сообщалось, что в этом году в связи с затяжной весной ликвидация ледовых переправ происходит на два-три дня позднее по сравнению с предыдущим годом. Первые ледовые переправы в регионе закрыли 5 апреля в Ярковском районе.