В Тюменской области закрыли все ледовые переправы

"Ни одной действующей ледовой переправы не осталось в Тюменской области, все восемь переправ закрыты из-за хрупкости льда", — сказал он.

По данным пресс-службы управления, на юге Тюменской области насчитывается более 5 тыс. рек и ручьев протяженностью более 500 км. Толщина льда на реках составляет около 50 см, а на озерах — до 70 см, но сам лед уже поменял структуру под воздействием тепла, стал хрупким и опасным. Движение грузового транспорта через реку Иртыш в районе Тобольска также закрыто.

Ранее сообщалось, что в этом году в связи с затяжной весной ликвидация ледовых переправ происходит на два-три дня позднее по сравнению с предыдущим годом. Первые ледовые переправы в регионе закрыли 5 апреля в Ярковском районе.