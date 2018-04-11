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В Карелии проконтролируют работу общественного транспорта Петрозаводска
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В Карелии проконтролируют работу общественного транспорта Петрозаводска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает корреспондент «Столицы на Онего», рабочая группа была создана по инициативе губернатора республики Карелия Артура Парфенчикова.
Возглавлять группу будет первый заместитель губернатора Александр Чепик. Его заместителем выступит замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.
Также в состав вошли мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, депутаты законодательного собрания Марина Гуменникова и Анна Лопаткина, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, вице-премьер Оксана Чебунина.
Напомним, в день выбора президента 18 марта в Петрозаводске был организован бесплатный проезд на общественном транспорте. Транспортные средства, за которые не взимается плата за проезд, были отмечены специальными знаками.
Фото: архив ФедералПресс
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