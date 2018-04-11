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День древонасаждения решили совместить с субботником в Ростове-на-Дону
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День древонасаждения решили совместить с субботником в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Праздник «День древонасаждения» решено совместить с субботником в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, оба мероприятия состоятся 14 апреля.
В рамках Дня древонасаждения в городе планируется высадить около 8 тыс. деревьев и свыше 9 тыс. кустарников.
В ходе субботника, который перенесли с 21 на 14 апреля, с территории донской столицы предполагается вывезти свыше 900 тонн отходов.
Ожидается, что участие в субботнике примут более 15 тыс. человек. Планируется задействовать более 500 единиц техники.
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