Корсаков: «К чему приводит работа без оформления трудовых отношений»

Заместитель премьер-министра правительства Карелия по вопросам здравоохранения и соцащиты косвенно возложили вину за невыплату зарплаты на строителей перинатального центра.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков прокомментировал ситуацию с невыплатой заработной платы строителям перинатального центра, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Правительство Республики Карелия полностью выполняет свои обязательства по контролю за ходом строительства перинатального центра Петрозаводска , в том числе обеспечивает перечисление средств по факту выполненных работ в полном объеме генеральному заказчику строительства — корпорации «Ростех»

— заявил Игорь Корсаков.

Вице-премьер отметил, что и генеральный подрядчик — РТ «Соцстрой» со своей стороны также выполняет все свои обязательства по перечислению средств — все расчеты по действующим договорам с подрядчиками осуществляются в плановом режиме.

Как рассказал Игорь Корсаков, сегодня он как куратор объекта принимал участие во встрече руководителей РТ «Соцстрой» — заместителя генерального директора Станислава Коновалова и начальника отдела управления проектами Ивана Новичкова — со строителем, который, по его словам, не получил зарплату.

Как выяснилось, мужчина работал на стройке, не оформляя трудовых отношений с компанией ООО «Инсетьдорстрой», выполнявшей фасадные работы. По информации генерального подрядчика, эта компания получила средства в размере 2750 тысяч рублей по факту выполненных работ.

Участники встречи пришли к выводу, что, поскольку система договоров подряда многоступенчатая, разбираться необходимо отдельно по каждому конкретному случаю. Руководители РТ «Соцстрой» выразили готовность оказать содействие в поисках правды.

Игорь Корсаков призвал работников, которым не выплачена заработная плата и которые могут подтвердить это документально, обращаться к начальнику отдела управления проектами Ивану Новичкову, ежедневно находящемуся на объекте. При этом заместитель премьер-министра отметил, что контроль за выполнением обязательств по выплате зарплаты осуществляют органы прокуратуры и трудовая инспекция.

Если факт произведенных работ будет подтвержден, РТ Соцстрой закроет эти платежи, — заверил Игорь Корсаков. — К сожалению, перед нами — говорящий пример для всех жителей республики: к чему приводит работа без оформления трудовых отношений,

— добавил вице-премьер.

Также в комментариях прозвучала очередная дата открытия центра — июнь 2018 года.

Напомним, строительство объекта здравоохранения ведется с 2014 года. Изначально в эксплуатацию его планировалось ввести осенью 2016 года, однако сроки переносили неоднократно. При главе республики Карелия Артуре Парфенчикове назывались две даты: декабрь 2017 года, а затем апрель 2018 года.

Подробнее о невыплате зарплаты строителям перинатального центра — кто виноват в этой ситуации — читайте здесь.