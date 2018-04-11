Стоянка за 9 миллионов. Депутатов Сургута удивила стоимость парковки возле поликлиники

Появления новой стоянки давно ждут посетители поликлиники. Медучреждение обслуживает более 20 тысяч детей, здесь расположена женская консультация, которую посещают порядка 40 тысяч женщин. Поэтому припарковаться вблизи поликлиники на сегодняшний день — целая проблема.

На данный момент старая теплица снесена, идут работы по планировке земельного участка. В течение трех месяцев, то есть уже нынешним летом, все работы по устройству дополнительной стоянки могут быть закончены.

«Удалось на сегодняшний день снести разрушенное здание теплицы, теперь можно быть спокойными, что дети не пострадают на этой неохраняемой стройке, и надеемся, что в этом году мы получим еще одну полноценную автостоянку для трех социальных объектов», — отметил председатель комитета думы Сургута по социальной политике Максим Слепов.

Правда, для этого из городского бюджета понадобятся дополнительные средства. В прошлом году под строительство объекта были зарезервированы 3,724 млн рублей. Планировалось, что за эти деньги будут выполнено асфальтирование, освещение и устройство выездов. Но после проведения проектно-изыскательских работ оказалось, что всего на обустройство парковочной площадки необходимо 9,4 млн рублей: часть средств потрачены для сноса старого здания теплицы, непосредственно на само строительство необходимо 7 млн 724 тысяч рублей, куда входит возведение подпорной стенки, устройство дополнительной защиты имеющихся под участком коммуникаций и водоотведение.

Депутаты удивились значительному росту сметы.

«Вы ошиблись ровно в половину. Нельзя ли сразу запрашивать техусловия и делать проект, чтобы потом его не корректировать, не увеличивать стоимость объекта?», — обратился к представителям УКСа депутат думы Сургута Виктор Пономарев