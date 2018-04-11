Производство крольчатины восстанавливают в Анадыре после более чем 15-летнего перерыва 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Первый резидент промышленного парка «Анадырь» займется производством крольчатины в столице Чукотки. Отрасль восстанавливают спустя более чем 15-летнего перерыва, сообщил в среду ТАСС генеральный директор оператора экономической зоны — управляющей компании «Арктик промпарк» Александр Порохня.
"В последний раз кроликов в Анадыре разводили частники в конце 1990-х годов. После этого производства не было. Сейчас благодаря первому резиденту промпарка — крестьянско-фермерскому хозяйству ИП Дегтярева мы восстанавливаем отрасль", — отметил собеседник агентства.
Резидент закупит у московской фирмы «Лидан» (компания помогала организовывать подобные производства на Камчатке и в Якутии) и привезет в окружную столицу в летнюю навигацию 200 кроликов, 160 из которых — маточное стадо. К концу текущего года поголовье составит уже 1700 животных, после чего резидент приступит к забою и продаже мяса в магазины Анадыря.
Ориентировочно цена за килограмм составит 500 рублей, однако для муниципальных заказчиков, реализующих продукцию в детсады, цена будет ниже. Сейчас администрация городского округа Анадырь по такой схеме закупает для младших дошкольных учреждений огурцы и зелень у одного из резидентов ТОР «Беринговский». Сумма вложений резидента в проект на первоначальном этапе — 2,7 млн рублей. Часть из них — окружные дотации, часть — средства предпринимателя.
Промышленный парк «Анадырь» открылся в столице Чукотского автономного округа 30 марта текущего года. В мае 2017 года была создана его управляющая компания, которая взяла на себя обязательства по заключению договоров с резидентами, оформлению для них земельных участков. Предполагается, что аренда участков обойдется для резидентов промпарка дешевле на 20%, чем у округа и муниципалитета. Обойдется для бизнеса дешевле и теплоэнергия в связи с запуском в промышленном парке котельной, работающей на газе. Сейчас в промпарк площадью порядка восьми гектаров, располагающийся на бывшей базе МТР «Чукотснаба» (крупного государственного поставщика топлива), готовы вступить порядка десяти резидентов. Большинство из них будут заниматься рыбопереработкой.