Производство крольчатины восстанавливают в Анадыре после более чем 15-летнего перерыва

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Первый резидент промышленного парка «Анадырь» займется производством крольчатины в столице Чукотки. Отрасль восстанавливают спустя более чем 15-летнего перерыва, сообщил в среду ТАСС генеральный директор оператора экономической зоны — управляющей компании «Арктик промпарк» Александр Порохня.

"В последний раз кроликов в Анадыре разводили частники в конце 1990-х годов. После этого производства не было. Сейчас благодаря первому резиденту промпарка — крестьянско-фермерскому хозяйству ИП Дегтярева мы восстанавливаем отрасль", — отметил собеседник агентства.

Резидент закупит у московской фирмы «Лидан» (компания помогала организовывать подобные производства на Камчатке и в Якутии ) и привезет в окружную столицу в летнюю навигацию 200 кроликов, 160 из которых — маточное стадо. К концу текущего года поголовье составит уже 1700 животных, после чего резидент приступит к забою и продаже мяса в магазины Анадыря.

Ориентировочно цена за килограмм составит 500 рублей, однако для муниципальных заказчиков, реализующих продукцию в детсады, цена будет ниже. Сейчас администрация городского округа Анадырь по такой схеме закупает для младших дошкольных учреждений огурцы и зелень у одного из резидентов ТОР «Беринговский». Сумма вложений резидента в проект на первоначальном этапе — 2,7 млн рублей. Часть из них — окружные дотации, часть — средства предпринимателя.