Пить по-новому. Челябинские собственники «Магнума» строят планы на Екатеринбург

Петр Андреевич, когда стало известно о сделке по продаже сети «Магнум», многие отмечали схожесть его с «МАВТ-Винотека»: ориентация на премиумный сегмент алкоголя, широкий выбор вин. Но «Магнум» в последнее время переживал тяжелые времена, по мнению экспертов — из-за конкуренции с алкогольными дискаунтерами, тем же «Красное&Белое». Вас ожидает та же проблема?

— Мы в Челябинске тоже проходили этот путь, одними из первых столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны дискаунтеров. Но мы смогли создать свой узнаваемый формат и занять свою нишу. А сеть «Магнум», действительно, ближе всех к нам: она тоже заметно отличается по ассортименту от дискаунтеров, ее легче всего преобразовать в наш формат. Для нас это хорошая возможность для расширения и развития. Решили попробовать нашу концепцию реализовать в Екатеринбурге , и «Магнум» — отличная стартовая площадка.

Это первая ваша попытка экспансии?

— Нет. У нас были попытки зайти в Курган своим оптовым подразделением, недавно мы открылись в Магнитогорске — тоже достаточно далеко от Челябинска, полгода назад там начал работу наш магазин. Но вот крупный проект, связанный с поглощением другой сети — да, для нас это впервые.

Петр Зуев: покупка «Магнума» — наш первый опыт экспансии

Вы перед покупкой наверняка изучали рынок Екатеринбурга. В чем отличие между нашими городами?

— Глобальных отличий нет. Но мы знаем точно, что те потребительские сегменты, которые больше ориентированы на наш товар — они велики. То есть соотношение потребления вина, виски, коньяка и так далее в двух городах примерно одинаково. Потенциал у екатеринбургского рынка большой. В Челябинске мы работаем 25 лет, здесь нас потребитель хорошо знает. В соседнем городе придется сделать много шагов, чтобы завоевать лояльность.

Совсем никаких различий?

— Мы не собираемся создавать две принципиально разные сети. Будем работать с востребованным ассортиментом. Он чуть-чуть отличается в силу местных предпочтений, но плюс-минус охвачены все категории, в обоих регионах будет предложен максимально широкий ассортимент. Какое-то взаимное влияние, безусловно, будет. И в Челябинске появятся какие-то товары, которые популярны в Екатеринбурге.

Стандартный магазин в Челябинске

Вы планируете сохранить бренд «Магнума»? Или жителям Екатеринбурга придется привыкать к «Мавту»?

— На самом деле «Мавт» — не слишком продающее название, для екатеринбуржца оно ничего не значит. Поэтому слово «Магнум» в названии магазинов в Екатеринбурге решено оставить. Но при этом будем проводить основательный ребрендинг, а для ассоциаций с нашей сетью екатеринбуржская сеть будет называться «Магнум-Винотека».

Чего еще коснется ребрендинг? В Екатеринбурге появится ваш фирменный слоник?

— От слоника в качестве логотипа мы отошли, в магазинах он не используется. Поэтому — нет, этот товарный знак использоваться не будет. Но поскольку мы хотим создать близкородственную сеть, многие челябинские элементы дизайна, оформления перекочуют в Екатеринбург.

В Челябинске вы — единственная сеть, торгующая элитным алкоголем. Другие участники рынка в вашем сегменте — отдельные алкогольные бутики. В Екатеринбурге же немало «винотек», мини-сетей, ориентированных на продажу вина. Вы продумали тактику работы на этом рынке или не считаете их за конкурентов?

— Наша тактика такова, что мы в первую очередь будем стараться создать первоклассный сервис. У нас нет цели с кем-то воевать, строить козни. Наша задача — предложить потребителю качественный продукт. Вдобавок я считаю, что в Екатеринбурге ниша элитного алкоголя, сегмент «средний плюс» не заполнена до конца, не освоена. Да, там много дискаунтеров, сетей лоу-сегмента. Но в нашем сегменте локтями, надеюсь, пихаться не придется.

Есть уже конкретные планы, как заявить свердловчанам о появлении у них нового челябинского игрока?

— Не так важно для потребителя, где у сети «голова», гораздо важнее создать качественный сервис: ассортимент, комфорт, консультирование по выбору напитков, онлайн-сервисы, дегустации. У нас есть стратегия продвижения, но в детали пока вдаваться не буду: это все-таки коммерческая политика.

Сумма сделки не разглашается

А сумма сделки — тоже коммерческая тайна?

— Да, это закрытая информация. Дополнительно в развитие потребуется вложить несколько десятков миллионов рублей. В пяти из шести купленных магазинов потребуется капитальный ремонт — стены, потолок, пол, оборудование.

Вы приобрели помещения в собственность?

— Нет, на сегодня практика такова, что собственник помещения отдельно, ритейлер — отдельно. Помещения собственника не сменили, мы купили именно бизнес. Но вкладывать придется, и немало. Прежний собственник, Илья Борзенков, как-то участвует в бизнесе?

— Нет, «Магнум» — наша стопроцентная собственность. Магазин сети в Тюмени и пара магазинов в Екатеринбурге остались у прежнего владельца, они продолжат работу под другим названием.

А почему бы не замахнуться сразу и на Тюмень?

— На сегодняшний день и так хватает забот. В Екатеринбурге мы приобрели шесть магазинов, один сразу закрыли на ремонт. Пока про дальнейшее расширение не думаем, главное — привести в порядок и сохранить все приобретенное.

Один из «Магнумов» сразу закрыли на капремонт

Преобразования в «Магнуме» коснутся, наверное, не только добавления элементов дизайна и слова «винотека» в название сети? Что будет с персоналом?

— «Магнум» требует серьезной реструктуризации. Мы сейчас к ней приступаем. Магазины надо приводить к нашим стандартам, только после этого возможно какое-то движение вперед. Что касается персонала, то коллектив мы попытаемся сохранить по максимуму. Все, кто рассчитывает работать в новой системе координат — смогут остаться. Ну а дальше все зависит от способностей.

То есть сейчас работники «Магнума» на испытательном сроке?

— Нет, это не так. Сейчас мы должны по максимуму обучить сотрудников с помощью нашего учебного центра — команды специалистов, которые глубоко разбираются в напитках, в ассортименте, в технологии продаж.

Водка — не наш сегмент

Будет ли расширяться ассортимент российской продукции после известных событий?

— За последние несколько лет сегмент российских вин действительно серьезно расширился, и есть ряд производителей, выпускающих достойные вина. Да и потребитель все больше поворачивается к ним лицом.

А Ближнее Зарубежье? Челябинская область граничит с Казахстаном , известным низкими ценами на алкоголь. У вас есть опыт работы с ними?

— Казахстан экспортирует в основном водку. Это не наш сегмент, в «МАВТ-Винотеке» водки сравнительно немного. Это краеугольный камень дохода сетей из лоу-сегмента, а мы делаем упор на вино. В Казахстане его не производят.