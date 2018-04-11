Русские фамилии, которые обычно встречаются у евреев

Существует много заблуждений по поводу национальной принадлежности тех или иных фамилий. Так, одни фамилии традиционно принято считать еврейскими, а другие — русскими. Хотя это может быть и не так.

Мифы по поводу еврейских фамилий

Так, любой наш соотечественник идентифицирует как еврейские фамилии Абрамович, Бергман, Гинзбург, Гольдман, Зильберман, Кацман, Коэн, Крамер, Левин, Малкин, Рабинович, Ривкин, Фельдштейн, Эткинд.

Принято считать, что еврейскими в России являются все фамилии с суффиксом «-ский» или «-ич». Но на самом деле это чаще всего фамилии польского или украинского происхождения, указывающие на название местности, откуда родом предки человека. И их могут носить как евреи, так и поляки, украинцы, белорусы… А такие фамилии, как Преображенский или Рождественский давались выпускникам семинарий, большинство которых были русскими.

Еще одна ошибка — считать все фамилии с суффиксами «-ов» или «-ин» русскими. В России действительно большинство фамилий имеют такие суффиксы. Но у них у всех разное происхождение: одни давались по именам родителей, другие — по профессиональной принадлежности, третьи — по прозвищам. При административной записи в документы фамилии могли «русифицироваться». Так, кому придет в голову, что у русского композитора Рахманинова еврейские корни? А ведь своим происхождением фамилия Рахманинов обязана еврейскому «рахман», что означает «милостивый» — это одно из имен Бога.

Какие фамилии носят евреи в России?

Массовая эмиграция евреев в Россию началась во времена Екатерины ІІ, после присоединения Польши . Дабы ассимилироваться с местным населением, представители еврейского народа иногда брали себе фамилии, похожие на русские или польские: Мединский, Новик, Каганович.

Также существует группа фамилий нееврейского происхождения, которые, однако, носят преимущественно евреи: Захаров, Казаков, Новиков, Поляков, Яковлев. Так уж сложилось исторически.

Еврейские фамилии, которые мы принимаем за русские

Нередко фамилии русским евреям давались по их профессиональной принадлежности или профессии их родителей. Так, русская вроде бы фамилия Школьников происходит от «школьник» (так называли служку в украинской православной церкви ). Такую фамилию носят многие евреи. Фамилия Шеломов — от «шелом». Ее представители были мастерами по изготовлению шлемов. Красильщиков и Сапожников — такие фамилии носят евреи, чьи предки занимались покраской и шитьем обуви. Это были распространенные еврейские профессии в дореволюционной России. Мы привыкли считать русской фамилию Моисеев, а ведь она происходит от еврейского имени Моисей! То же самое с фамилией Авдеев. А вот Абрамов — действительно русская фамилия: на Руси тоже было имя Абрам! [С-BLOCK]

Фамилии Шапкин, Тряпкин, Портянкин произошли от еврейских прозвищ. Мало кому приходит в голову, что еврейскими являются фамилии Галкин, Долин, Котин, Лавров, Плоткин, Сечин, Шохин, Шувалов…

Всем известно, что соратник Ленина, председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов был евреем. Поговаривали даже, что его настоящая фамилия Кац. Но на деле он никогда не менял фамилии: Свердлов — довольно распространенная фамилия среди евреев.

Получается, что не всегда можно считать какие-то фамилии однозначно русскими, еврейскими и проч. За происхождением каждой из них может стоят целая история, иногда сложная и полная драматических коллизий.