Ростуризм обновил список гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018 

Ростуризм представил обновленный список гостиниц, нарушающих установленный правительством РФ порядок максимальных цены на свои услуги перед ЧМ-2018.
В новом списке значатся 36 гостиниц, из которых московских и калининградских — по 7, петербургских — 8, а мест размещения в Краснодарском крае 9.
Максимальное завышение цены зафиксировано в Калининграде и составляет 817,43%.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.