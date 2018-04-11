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Жители Сургутского района проведут ночь в библиотеке
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Жители Сургутского района проведут ночь в библиотеке 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Библиотеки Сургутского района присоединятся к всероссийской акции. «Библионочь» пройдет 20 и 21 апреля. Темой этого года станет магия книги.
Как сообщает ugra-news, с вечера до ночи будут проходить мастер-классы, «библиобродилки», конкурсы, встречи с интересными людьми, фотосессии, продажа комиксов, книг и сладостей. Победителей конкурсов будут ждать призы. А для юных читателей будет работать детская развлекательная комната.
20 апреля в 18 часов свои двери откроют центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова, Локосовская библиотека им. И. Е. Коровина и Высокомысовская модельная библиотека им. В. П. Замятина. Вечером 21 апреля — Угутская.
По всей России в эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства продлевают время работы и разнообразят ее формат.
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