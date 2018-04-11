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В Госкомветеринарии рассказали о ситуации с АЧС в Крыму
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В Госкомветеринарии рассказали о ситуации с АЧС в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Свинина, которая попадает на прилавки рынков и магазинов Крыма, безопасна. В Крыму приняты все профилактические меры, которые позволяют защитить свинокоплексы и частные подворья от распространения АЧС. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.
Он подчеркнул, что специалисты контролируют ситуацию. Новых случаев АЧС на территории Крыма с 5 апреля зафиксировано не было.
"Профилактические меры в Крыму проводятся регулярно. В прошлом году было достаточно много случаев в дикой природе, и все профилактические меры дают возможность не допустить АЧС в свинокомплексы и в села к частным гражданам. Свиньи, которые попадают на прилавки, безопасны. Идет полный контроль совместно с лесниками по лесному фонду Республики Крым. 5 апреля лесники обнаружили три трупа диких кабанов, в этот же день был отобран пат-материал, трупы были сожжены и проведена дезинфекция. Идет полный контроль совместно с лесниками по лесному фонду РК, после 5 апреля новых трупов не обнаружено", — уточнил Иванов.
Глава Госкомветеринарии подчеркнул, что на сегодняшний момент нет необходимости вводить на территории полуострова более жесткие меры по контролю за АЧС. При этом Иванов напомнил крымчанам о необходимости покупать мясо и мясные продукты только в установленных местах.
"На рынках и магазинах наиболее безопасно покупать мясо, на стихийных рынках мясо покупать нельзя. Считается, что человек не болеет АЧС, но этот вирус достаточно быстро мутирует, и его патологические особенности наукой не изучены", — заметил он.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о регистрации новых случаев африканской чумы свиней на территории Республики Крым.
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