В Госкомветеринарии рассказали о ситуации с АЧС в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 апр — РИА Новости Крым . Свинина, которая попадает на прилавки рынков и магазинов Крыма, безопасна. В Крыму приняты все профилактические меры, которые позволяют защитить свинокоплексы и частные подворья от распространения АЧС. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов

Он подчеркнул, что специалисты контролируют ситуацию. Новых случаев АЧС на территории Крыма с 5 апреля зафиксировано не было.

"Профилактические меры в Крыму проводятся регулярно. В прошлом году было достаточно много случаев в дикой природе, и все профилактические меры дают возможность не допустить АЧС в свинокомплексы и в села к частным гражданам. Свиньи, которые попадают на прилавки, безопасны. Идет полный контроль совместно с лесниками по лесному фонду Республики Крым. 5 апреля лесники обнаружили три трупа диких кабанов, в этот же день был отобран пат-материал, трупы были сожжены и проведена дезинфекция. Идет полный контроль совместно с лесниками по лесному фонду РК, после 5 апреля новых трупов не обнаружено", — уточнил Иванов.

Глава Госкомветеринарии подчеркнул, что на сегодняшний момент нет необходимости вводить на территории полуострова более жесткие меры по контролю за АЧС. При этом Иванов напомнил крымчанам о необходимости покупать мясо и мясные продукты только в установленных местах.

"На рынках и магазинах наиболее безопасно покупать мясо, на стихийных рынках мясо покупать нельзя. Считается, что человек не болеет АЧС, но этот вирус достаточно быстро мутирует, и его патологические особенности наукой не изучены", — заметил он.