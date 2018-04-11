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Снова за свое: Тристан Томпсон изменил Хлои Кардашьян за считанные дни до рождения первенца
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Снова за свое: Тристан Томпсон изменил Хлои Кардашьян за считанные дни до рождения первенца 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
27-летний игрок баскетбольного клуба Тристан Томпсон попал в заголовки таблоидов по печальной причине: издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых он целует загадочную брюнетку в одном из клубов Нью-Йорка. Эта девушка — точно не 33-летняя блондинка Кардашьян, которая должна родить ему ребенка буквально со дня на день. Пока Хлои никак не прокомментировала новость, и под последним фото в ее Instagram — а на нем звезда целует Тристана — ее фолловеры оставляют комментарии поддержки и негодования.
Однако в комментарии пришли и те, кто захотел напомнить Хлои о карме. Они вспоминают о Джордан Крейг — бывшей девушке Тристана Томпсона, с которой он расстался во время ее беременности. Примерно тогда же он закрутил роман с Кардашьян. Сейчас сыну баскетболиста Принсу Оливеру чуть больше года.
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Фото:Instagram
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