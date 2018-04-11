Ученые из США заинтересовались московской разработкой «Цифровое зрение»

Ученые Массачусетского технологического института заинтересовались инновационной технологией «Цифровое зрение», с помощью которой в Москве врачи могут диагностировать серьезные болезни на ранних стадиях.

Как заявил руководитель столичного департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев , были получены обращения от целого ряда международных институтов.

«Массачусетский технологический институт просит нас поделиться опытом, потому что такой технологии, которую мы предложили, сейчас нет ни у кого в мире. Это своего рода мини-революция», — приводятся слова глава департамента на официальном портале мэра и правительства Москвы

Начало реализации в Москве пилотного проекта «Цифровое зрение» стало ключевой инновацией 2017 года в области здравоохранения.

Она используется врачами города в ранней диагностике рака и риска возникновения инсульта.

Первые результаты показывают, что использование этой технологии повышает точность диагностики на 15%.