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Ученые из США заинтересовались московской разработкой «Цифровое зрение»
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Ученые из США заинтересовались московской разработкой «Цифровое зрение» 

Аргументы и Факты 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Ученые Массачусетского технологического института заинтересовались инновационной технологией «Цифровое зрение», с помощью которой в Москве врачи могут диагностировать серьезные болезни на ранних стадиях.
Как заявил руководитель столичного департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, были получены обращения от целого ряда международных институтов.
«Массачусетский технологический институт просит нас поделиться опытом, потому что такой технологии, которую мы предложили, сейчас нет ни у кого в мире. Это своего рода мини-революция», — приводятся слова глава департамента на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Начало реализации в Москве пилотного проекта «Цифровое зрение» стало ключевой инновацией 2017 года в области здравоохранения.
Она используется врачами города в ранней диагностике рака и риска возникновения инсульта.
Первые результаты показывают, что использование этой технологии повышает точность диагностики на 15%.
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