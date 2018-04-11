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Массачусетский институт заинтересовался технологией, применяемой московскими врачами
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Массачусетский институт заинтересовался технологией, применяемой московскими врачами 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты Массачусетского технологического института заинтересовались электронной технологией «Цифровое зрение», с помощью которой московские врачи диагностируют болезни на ранних стадиях, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.
«Мы получили обращения от целого ряда международных институтов, включая Массачусетский технологический институт, который просит нас поделиться опытом, потому что такой технологии, которую мы предложили, сейчас нет ни у кого в мире. Это своего рода мини-революция», — сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Уже более пяти лет электронные сервисы активно работают в столичной системе здравоохранения. Так, с 2012 года горожане 102 миллиона раз записались на прием к врачу через интернет и мобильные приложения. Более 35% всех записей на прием за последний год происходило онлайн.
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