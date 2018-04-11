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«Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медцентре
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«Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медцентре 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Ростелеком» внедрил программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в «Воронежском медицинском информационно-аналитическом центре» (ВМИАЦ), что позволило создать единый узел для управления ИТ-инфраструктурой. Система обеспечивает контроль качества работы аппаратных средств, каналов связи, программного обеспечения, а также ведёт технический учёт и мониторинг сетевого трафика. Специалисты «Ростелекома» полностью автоматизировали процессы сбора, учёта и обслуживания программно-технических средств, а также средств передачи данных и других сервисов.
Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Наше решение обеспечивает рост эффективности ИТ-инфраструктуры любого предприятия. Система успешно применяется в самых разных сферах деятельности: от простого мониторинга публичных Wi-Fi сетей до комплексного мониторинга телекоммуникационной инфраструктуры космодрома Восточный. Одна из задач проекта в Воронеже — создание единого цифрового контура, который позволит связать региональные учреждения здравоохранения и ведущие медицинские центры. В МИАЦ Воронежской области «СКИТ» будет выполнять функционал непрерывного контроля состояния ИТ-инфраструктуры и прогнозирования сбоев в обслуживании».
Комплекс «СКИТ», разработанный «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» — дочерней компанией «Ростелекома», включает три базовых подсистемы: онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры, служба технической поддержки и инвентаризация. Подсистема мониторинга автоматически оповещает персонал в случае сбоев или аномалий в работе программных или аппаратных средств. В свою очередь, подсистема техподдержки автоматизирует обслуживание пользователей, обработку запросов на модернизацию инфраструктуры, а также контролирует исполнение этих задач и формирует планы регламентных работ. Подсистема инвентаризации обеспечивает учёт оборудования и ПО рабочих мест сотрудников, офисной техники и информационных комплексов. Данные собираются автоматически и сопоставляются с бухгалтерским учетом основных средств. Это позволяет получить максимально достоверную оценку состояния ИТ-ресурсов, осуществлять сопровождение договоров поставки, лицензионных соглашений, обеспечивать выполнение гарантийных обязательств.
Программный продукт «СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России и ФСТЭК, зарегистрирован в Роспатенте, а также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» можно на сайте voronezh.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.
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